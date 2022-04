Nonantola. La Graf Synergy continua a crescere e assume 20 nuove risorse

NONANTOLA- Nonostante la pandemia Graf Synergy- azienda di Nonantola del gruppo Graf Industries– continua a potenziare la struttura e assume 20 nuove risorse. 50 gli ingressi in azienda negli ultimi tre anni: figure tecniche qualificate, in grado di spaziare dalle stampanti 3D ai prototipi per la saldatura.

Attitudine all’evoluzione e politiche aziendali lungimiranti orientate alla ricerca (alla quale l’azienda dedica ogni anno il 7% del fatturato) e al benessere del dipendente: considerato dai dirigenti la “vera chiave competitiva”.

Graf Industries oggi è un gruppo da oltre 80 milioni di fatturato, dà lavoro a oltre 300 persone e ha sette stabilimenti nella provincia di Modena e Bologna. La nuove sede è a San Giovanni in Persiceto: un fabbricato di 16mila metri quadri e una palazzina di uffici

Solo la filiale Graf Synergy di Nonantola oggi esporta in oltre 60 Paesi di tutto il mondo la sua tecnologia d’avanguardia non solo per la produzione di serramenti ma anche per logistica di processo.

LEGGI ANCHE

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017