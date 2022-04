Novi, contributi per l’acquisto di biciclette elettriche: online il bando

NOVI DI MODENA – E’ online il bando del Comune di Novi di Modena per l’acquisto di mezzi di trasporto alternativi, quali biciclette elettriche a pedalata assistita e muscolari. E’ prevista – informa l’Amministrazione comunale – l’erogazione di contributi a fondo perduto per favorire lo sviluppo di una mobilità sostenibile. Il contributo è fissato nel 50% della spesa sostenuta dai beneficiari, IVA compresa, con un limite massimo erogabile fissato in euro 250 per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita ed in euro 100 per le biciclette muscolari. I contributi vengono liquidati fino ad esaurimento del fondo. Il bando del Comune di Novi per l’acquisto di biciclette elettriche scade il 31 maggio 2022. E’ possibile consultare il bando con tutte le informazioni al seguente link: https://www.comune.novi.mo.it

