Ruba capi di abbigliamento per un valore di oltre 240 euro, arrestato 28enne

MODENA – Nel pomeriggio di Ieri, lunedì 25 aprile, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno bloccato e tratto in arresto un 28enne per furto aggravato. L’uomo è stato intercettato dai militari mentre usciva da un esercizio commerciale di Via Emilia Centro, dopo che si era impossessato di alcuni capi di abbigliamento per un valore complessivo di oltre 240 euro. La refurtiva è stata recuperata e restituita. Questa mattina l’uomo è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.

