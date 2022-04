Soliera, online il nuovo numero del periodico “Noi di Questo Paese”

SOLIERA- E’ disponibile online il nuovo numero del periodico del Comune di Soliera.

In sommario le iniziative messe in campo per fronteggiare l’emergenza Ucraina, la riapertura del ponte dell’Uccellino, il ritorno del Mercato in centro , il varo del Consiglio comunale dei Ragazzi, il programma di celebrazioni in vista del 25 Aprile e il progetto del condominio solidale