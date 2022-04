Terremoto, scossa di magnitudo 3.1 con epicentro a Bagnolo in Piano avvertita anche nel modenese

Torna a tremare la terra tra la Provincia di Reggio Emilia e quella di Modena. Dopo la serie di scosse registrate a febbraio con epicentro nella Provincia di Reggio Emilia, ma avvertite chiaramente anche nella Bassa modenese, tanto da far risvegliare i tristi ricordi legati al sisma del 2012, all’alba della giornata di oggi, precisamente alle ore 5.46, una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). L’epicentro della scossa di terremoto, avvertita anche nel modenese e in particolare nella zona di Carpi, è stato individuato 5 km a NordEst rispetto al Comune di Bagnolo in Piano, in Provincia di Reggio Emilia, ad una profondità di 6 km. Non sono segnalati danni di alcun tipo.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017