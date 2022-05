Come si scrive un horror? A Camposanto parte il laboratorio

CAMPOSANTO- Sabato 7 e domenica 8 maggio la casa editrice LaPiccolaVolante, in collaborazione con l’Associazione Fermata 23, organizza a Camposanto due giorni di laboratorio dedicati alla scrittura horror e al genere gotico con l’autore Paolo Di Orazio.

Il racconto dell’orrore è la più consistente metafora in prosa dell’esistenza umana. E, allo stesso tempo, rappresenta una forma speciale di intrattenimento multisensoriale, un luna park, un cinema su carta di gusto linguistico, tensione, coinvolgimento, esaltazione, ritmo, contrasti e paradossi, discesa preternaturale, misticismo. Si può considerare, senza dubbio di sorta, l’horror come il discendente popolare della vecchia fiaba, assumendone in senso lato l’antico presupposto pedagogico dell’infanzia.

Per quanto riguarda l’aspetto creativo non è semplice incantare e spaventare il lettore odierno e non bastano i triti ingredienti catturati in maniera casuale, gli schemi da manuale, i castelli stregati o fiumi di sangue e personaggi che parlano come in un film di Tarantino. E non basta semplicemente volerlo fare. Bisogna far sì che le tenebre scendano davvero e siano resi veritieri incubi mai descritti e – soprattutto – attuali. Scrivere un racconto dell’orrore significa costantemente confrontarsi con l’animo umano e i monumenti letterari imprescindibili, da L’Inferno di Dante a Dracula di Bram Stoker, all’immaginario di Lovecraft fino ai Libri di sangue di Clive Barker, all’estenuante ricerca di un’idea originale che, dopo 300 anni di tradizione, scuota potentemente i sensi. Allo stesso tempo, vanno ribaltati i cliché, lavorando prevalentemente sui personaggi, umani e non, per superare il gotico barocco (dopo averlo assorbito) e aggirare l’effetto comico (a patto che non sia il fine ultimo della nostra storia).

Questo workshop mira a definire una distinzione precisa dei generi, a individuare un orizzonte di riferimenti letterari, cinematografici e fumettistici, al fine di rendere la propria vena scrittoria uno strumento per produrre in due giorni di laboratorio una vera trama del terrore soprannaturale, ovverosia horror.