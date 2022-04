Blitz al parco XXII Aprile: controllati 48 persone e 7 veicoli

MODENA – Nel pomeriggio di venerdì 29 aprile, nell’ambito dei servizi dell’operazione Alto Impatto, è stato effettuato, dalla Polizia di Stato, un controllo capillare all’interno del parco XXII Aprile, a Modena e nelle aree a ridosso, arrivando con le pattuglie simultaneamente da tutte le vie di accesso, al fine di impedire l’allontanamento di persone da sottoporre a controllo di polizia.

I servizi, diretti dal Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e soccorso pubblico, hanno impegnato le pattuglie della Squadra Volante e gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Toscana aggregati in sede per più giorni, coadiuvati da un’unità cinofila antidroga della Guardia di Finanza. Setacciata tutta la zona verde del parco e a ridosso dello stesso, compresi gli anfratti utilizzati dagli spacciatori. Numerosi i posti di controllo in via Nonantolana e viale Gramsci.

E’ stato accompagnato in Questura un cittadino straniero, presso il Gabinetto di Polizia Scientifica per il fotosegnalamento e le procedure di identificazione, al termine delle quali è stato denunciato in stato di libertà per inosservanza sulle norme sugli stranieri e sanzionato amministrativamente in quanto trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Inoltre, un uomo che si trovava nella zona controllata, è stato deferito in stato di libertà per il reato di cui all’art. 260 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, poiché non ha ottemperato all’obbligo della quarantena domiciliare obbligatoria per positività al Covid 19. L’attività di prevenzione ha permesso di controllare 48 persone sul posto, di cui 17 stranieri, oltreché 7 veicoli.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017