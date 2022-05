Da Platis e Neri (FI) l’appello a Mattarella: “Premiare i cittadini con il ripristino del Santa Maria Bianca”

MIRANDOLA- “Al presidente Mattarella chiediamo di riconoscere la laboriosità di imprese e cittadini in questi 10 anni premiandoli con casello autostradale, una nuova viabilità per Modena e il ripristino a pieno regime del Santa Maria Bianca”- è questo l’auspicio dei capogruppo di Forza Italia in Provincia e in Ucman Antonio Platis e Mauro Neri.

“La laboriosità di questo territorio ha permesso questo vero e proprio miracolo, colmando anche le lacune del pubblico. Questo sforzo va riconosciuto e ripagato con tre interventi: uno sbocco autostradale, un nuovo collegamento viario con Modena e il ripristino di tutti i servizi all’ospedale Santa Maria Bianca- scrivono i consiglieri azzurri- Confidiamo che la visita del presidente della Repubblica Mattarella suggelli il grande sforzo del territorio spingendo l’esecutivo nazionale e regionale a fare questi tre interventi essenziali per far rimanere imprese e famiglie in questo nostro territorio”.

“Non abbiamo avuto la “no tax area” e contributi al 100%, eppure ci si è rimboccati le maniche e fatti passi da gigante nella ricostruzione. Questi sforzi però devono essere riconosciuti e in un qual modo ripagati- concludono Platis e Neri-

Alla Bassa basterebbero queste tre opere per far trainare, ancora di più, l’economia del nostro distretto e permettere alle famiglie residenti una qualità della vita adeguata”.

