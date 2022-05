Decennale del terremoto, Gabrielli, Errani e Bonaccini a Carpi il 21 maggio

CARPI – Una riflessione sulla gestione delle emergenze in occasione del decennale del Sisma in Emilia-Romagna: è il tema dell’incontro, promosso dal Comune di Carpi nell’ambito della rassegna “Ne Vale la Pena”, in programma sabato 21 maggio alle ore 17 all’Auditorium San Rocco. Protagonisti Franco Gabrielli, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Sicurezza nazionale, già Capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e il senatore Vasco Errani, presidente della Giunta regionale dal 1999 al 2014 e commissario ad acta per il terremoto in Emilia dal 2012 al 2014, nonché per quello del 2016 nel Centro-Italia.

Nel presentare il proprio libro “Naufragi e nuovi approdi” (edizione Baldini Castoldi), Franco Gabrielli porterà una testimonianza preziosa di quel drammatico 2012, che lo vide nominato Commissario del Governo già in gennaio in occasione del naufragio della Costa “Concordia” all’isola del Giglio; e, pochi mesi dopo, coordinatore, in quanto capo della Protezione civile, delle operazioni per gestire l’emergenza terremoto nella Bassa emiliana.

Con Gabrielli, l’allora presidente dell’Emilia-Romagna Errani e il suo successore Bonaccini, insieme al sindaco Bellelli, nel 2012 assessore, tracceranno un ricordo di quel difficile periodo aggiornando sullo stato della ricostruzione.

Ospite speciale Paolo Belli, che parlerà della propria personale esperienza in quel sisma. Modererà l’appuntamento il giornalista Pierluigi Senatore, curatore della rassegna.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017