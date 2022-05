Elezioni Novi, il Coordinamento: “Diacci contrario a Cispadana autostradale, da Ferrari equilibrismo”

NOVI DI MODENA – Attraverso una nota stampa, Silvano Tagliavini, a nome del Coordinamento cispadano NO autostrada – SI strada a scorrimento veloce, interviene sul tema elezioni amministrative a Novi di Modena, in programma il prossimo 12 giugno, che vedono confrontarsi l’attuale sindaco, il civico Enrico Diacci, e il candidato del centrosinistra Marco Ferrari:

“Non è compito del Coordinamento dare indicazioni di voto alle prossime amministrative a Novi, ma rilevare le posizioni su un tema dirimente come la Cispadana. Già nei programmi dei rispettivi candidati a sindaco si rileva una sostanziale differenza. Diacci ribadisce la posizione già espressa nella precedente tornata elettorale e cioè la contrarietà alla soluzione autostradale e l’assenso per la strada extraurbana come i tratti esistenti, mentre Ferrari si limita ad un generico “auspicio” che venga realizzata la soluzione extraurbana ribadendo la necessità della realizzazione comunque del collegamento e sottolineando che la competenza è della Regione.

Già da questo si può intuire che un candidato ha fatto una scelta precisa mentre l’altro comunque accetta la soluzione decisa dalla Regione. Nel confronto pubblico tra i due candidati tenutosi giovedì 26 maggio scorso il candidato Ferrari ha corretto un po’ il tiro non limitandosi ad un generico “auspicio” ma ribadendo di privilegiare la strada extraurbana. Questo “equilibrismo” del candidato Ferrari sorprende anche perché alcune forze politiche presenti nella sua Lista, tra cui Europa Verde, hanno sempre dichiarato di essere fortemente contrarie all’autostrada.

Differenze anche sui perché. Diacci ribadisce l’inutilità e negatività di una autostrada per i costi, tempi di realizzo e impatto ambientale mentre la soluzione extraurbana darebbe una maggiore flessibilità interna al territorio ampio oltre a collegarsi con il casello autostradale. Ferrari parla di opportunità per Novi se sarà strada extraurbana. Dunque una visione “ampia” da parte del primo mentre si riduce ad una visione limitata a Novi per il secondo.

Le numerose domande sulla Cispadana arrivate al conduttore della serata sono indicative che il tema, spesso sottotraccia, è sentito dai cittadini. Da rilevare invece il totale silenzio delle quattro Associazioni di categoria (CNA, LAPAM e Confesercenti e Confcommercio) organizzatrici dell’incontro. Il che da la misura del sostanziale appiattimento di quest’ultime sulla posizione della Regione nonostante le evidenti contraddizioni del progetto autostradale”.