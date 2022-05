I dipendenti “prestati” all’Ucman devono tornare a Mirandola: lo ha stabilito la Corte dei conti

MIRANDOLA- Dopo aver sancito il via libera alle nuove assunzioni la Corte dei conti si pronuncia sui dipendenti di Mirandola “prestati” all’Ucman: dovranno tornare alla sede originale. Senza se e senza ma.

“Doppia sconfitta per l’𝗨𝗻𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶 𝗔𝗿𝗲𝗮 𝗡𝗼𝗿𝗱: la Corte dei conti, dopo essersi già espressa in materia, ha nuovamente riconosciuto le istanze mosse dal Comune di 𝗠𝗶𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼𝗹𝗮 riconoscendogli così la possibilità di tutelare il lavoro dei propri dipendenti- ha fatto sapere il sindaco di Mirandola Alberto Greco- Dopo il parere richiesto dall’Amministrazione mirandolese nel 2021, la Corte dei conti aveva già sancito, ribadendolo poi in un secondo pronunciamento, il diritto del Comune di veder riconosciuta la capacità di riassumere i propri dipendenti a suo tempo trasferiti e ancora in servizio, sia i dipendenti assunti in Unione come turnover di dipendenti ex mirandolesi, sia le capacità assunzionali originariamente mirandolesi e non ancora utilizzate, nonché i fondi del trattamento accessorio. L’Unione dei comuni Modenesi Area Nord, con il supporto dei sindacati 𝗖𝗚𝗜𝗟 e 𝗖𝗜𝗦𝗟, aveva scelto di frapporsi fra il comune di Mirandola e un suo diritto e conseguentemente anche contro i dipendenti comunali stessi”.

“Ebbene, la Corte dei conti, nella seduta del 4 maggio 2022 con delibera depositata l’11 maggio 2022, coerentemente con i principi già enunciati nel primo parere già emesso, ha confermato nuovamente come il Comune di Mirandola abbia il pieno diritto di rientrare in possesso di quanto conferito in Ucman relativamente al personale- continua il sindaco Greco- Sfuma così la possibilità, per l’Unione e i sindacati, di depotenziare Mirandola di una parte del proprio personale”.

In sostanza la Corte dei conti ha predisposto che “tutte le risorse a suo tempo avute in prestito per erogare dei servizi, debbano essere restituite dal momento della reinternalizzazione dei servizi”.

