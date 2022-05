Mirandola. Camper a fuoco nella notta in via Vigona

MIRANDOLA- In fiamme un camper posteggiato in via Vigona, a Mirandola, all’incrocio con via Guidalina.

L’incendio si è sviluppato nella notte tra mercoledì 4 e giovedì 5 maggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di San Felice, in collaborazione con i volontari della caserma di Mirandola, che hanno lavorato fino alle tre della notte: circoscrivendo le fiamme, evitando così che si estendessero alla vegetazione circostante, e verificando che non vi fossero focolai nelle vicinanze.

Nel rogo il camper è andato completamente distrutto.

Dai primi accertamenti dei vigili del fuoco non si tratterebbe di un incendio doloso. La tesi di un corto circuito sembra, al momento, l’ipotesi più probabile.

