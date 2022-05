Mirandola, giovedì 5 maggio Errani ripercorre le scelte fatte dopo il terremoto del 2012

MIRANDOLA – A quasi dieci anni dal sisma che colpì la Bassa modenese nel 2012, giovedì 5 maggio, alle ore 20.45, nella sala conciliare del Municipio di Mirandola, in via Giolitti 22, andrà in scena un dialogo tra il senatore Vasco Errani, all’epoca commissario straordinario per la ricostruzione, e Filippo Molinari, dal titolo “La legislazione regionale nel periodo dell’emergenza sisma 2012”. Durante l’incontro, verranno ripercorse le scelte prese in emergenza e ricostruzione dopo il terremoto del 2012.

