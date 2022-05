Mirandola, roulotte a fuoco durante la notte

MIRANDOLA – Intorno alle 2 della notte tra martedì 3 e mercoledì 4 maggio, a Mirandola, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Vigona – via Guadalina a causa dell’incendio di una roulotte all’interno di un cortile privato. L’intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme, che avevano già completamente avvolto il caravan, si propagassero all’abitazione e alla vegetazione circostanti. Le cause sono ancora in fase di accertamento: non si segnalano feriti.

