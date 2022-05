Nuovo incidente a Mirandola: tamponamento in via Mazzone

MIRANDOLA – Ennesimo incidente stradale negli ultimi due giorni a Mirandola: dopo i tre sinistri della giornata di ieri (lo scontro, nel primo pomeriggio, in via Libertà e altri due incidenti in contemporanea in via Statale Sud, all’intersezione con via Sabbioni, e sulla Statale Nord, all’intersezione con viale Gramsci), infatti, questa mattina si è verificato un tamponamento in via Mazzone, tra la rotonda di via Europa e via De André. A renderlo noto è la Polizia Locale di Mirandola, sul posto per i rilievi e la gestione della viabilità, che informa che l’incidente è avvenuto a bassa velocità e il tamponamento è stato probabilmente dovuto alla distrazione di uno dei conducenti.

