Novi, ultimo mese di campagna elettorale: gli appuntamenti del candidato sindaco Ferrari

NOVI DI MODENA – Entra nel vivo, a Novi di Modena, la campagna elettorale, in vista delle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno. A un mese esatto dal voto, mentre il sindaco Enrico Diacci, candidato per un secondo mandato, ha svolto nella serata di martedì 10 maggio il primo dei cinque eventi tematici (dedicato a energia e sostenibilità) attraverso i quali sta presentando il proprio programma, il candidato sindaco del centrosinistra, Marco Ferrari, ha reso noti gli appuntamenti dell’ultimo mese di campagna elettorale. In particolare, il 15 maggio verrà presentata la lista di candidati a sostegno della sua corsa a sindaco, mentre per il 21 maggio è fissato un pranzo in compagnia del candidato sindaco Ferrari e dei candidati stessi. Appuntamento importante il 26 maggio, quando si terrà il confronto tra i candidati sindaci. Di seguito, tutti gli appuntamenti:

