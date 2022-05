Novi, il candidato sindaco Marco Ferrari in visita ad aziende e associazioni del territorio

NOVI DI MODENA – Se l’attuale sindaco Enrico Diacci, candidato per un secondo mandato alle prossime elezioni amministrative a Novi di Modena, ha scelto di illustrare il proprio programma attraverso cinque eventi tematici, è un’altra la strada intrapresa in campagna elettorale dal candidato sindaco del centrosinistra Marco Ferrari, che, in questi giorni, sta visitando alcune realtà produttive e alcune associazioni del territorio.

Nella giornata di ieri, lunedì 9 maggio, il candidato sindaco era al Caseificio Razionale Novese, seconda impresa novese per fatturato e 120esima in provincia. Non solo agroalimentare: come reso noto dallo stesso Marco Ferrari attraverso la propria pagina Facebook, il candidato del centrosinistra ha visitato nei giorni precedenti anche un’azienda produttrice tra le altre cose di atomizzatori utilizzati per spargere gli antiparassitari all’intero di colture agricole e Quinta Zona ODV, associazione locale che aiuta le persone in difficoltà.

