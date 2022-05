Policlinico, nuovi lavori alla parete esterna del sesto piano dopo la rimozione di due alveari

MODENA – L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena comunica che domani, venerdì 13 maggio, verrà effettuato un secondo intervento per la chiusura dei fori realizzati nella muratura della parete esterna del Sesto Piano del Policlinico il 6 maggio per la rimozione dei favi: due alveari erano, infatti, stati rinvenuti alcuni giorni fa nelle vicinanze del reparto di Ostetricia del Policlinico di Modena. L’intervento di venerdì scorso ha avuto esito positivo e pertanto – spiega l’Aou di Modena in una nota stampa – è auspicabile che i lavori previsti nella giornata di domani siano risolutivi.

A partire da domani mattina verso le 6,30, e per tutta la giornata, sarà, quindi, interdetto il passaggio sotto il cavedio dell’atrio centrale. I cittadini entreranno comunque dall’ingresso 1 e seguiranno percorsi alternativi per recarsi ai piani. Per questo motivo lo sportello dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico, che ha sede proprio nell’area interdetta al piano terra, sarà chiuso al pubblico e aperto in modalità smart ai seguenti contatti: telefono 059.422.2333 dalle 8.30-13.30 e-mail poliurp@aou.mo.it.

L’Azienda Ospedaliero – Universitaria ricorda che l’intervento sarà realizzato in prossimità di pareti di difficile accesso, che si affacciano nel cavedio che sormonta l’atrio centrale. in una zona di difficile accesso. Per questo motivo l’intervento è molto complesso Considerata la complessità dell’intervento, i lavori verranno realizzati tramite una gru con cestello, che consentirà agli addetti della manutenzione l’accesso all’area del cavedio. L’intervento – conclude l’Aou di Modena – è stato pensato per minimizzare i rischi per gli utenti e il personale del Policlinico ed è stato reso necessario dalla presenza dei due alveari.

