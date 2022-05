Privatizzazione degli asili nido nella Bassa, primo effetto: si dimezza il centro estivo

MIRANDOLA – Attraverso una nota stampa, i rappresentanti dei genitori dell’Asilo Nido Il Paese dei Balocchi di Mirandola intervengono a proposito della notizia che il centro estivo non sarà garantito per tutto il mese di luglio, primo effetto della privatizzazione del nido, che probabilmente avverrà a settembre.

“Da pochi giorni – incalzano i genitori dei bambini che frequentano l’asilo nido “Il Paese dei Balocchi” di Mirandola – ci è stato detto che il centro estivo a luglio non è garantito tutto il mese e che forse non ci sarà neppure il personale che i bimbi hanno visto tutto l’anno in servizio. In quella occasione abbiamo scoperto che il Comune di Mirandola e l’Ucman sono pronte a privatizzare il nido, dandolo in gestione ad una coop già da settembre.

I bimbi, soprattutto quelli 0-3, non sono “sacchi di patate” che puoi spostare da una parte all’altra come se nulla fosse. Questa città e questa regione hanno una lunga storia di attenzione e rispetto per i più piccini che non può essere cancellata come se nulla fosse. Senza neppure cercare da parte delle istituzioni un confronto con i fruitori del servizio, le famiglie, che tutti i giorni scelgono di affidare al pubblico i loro figli.

Invece, gli Amministratori hanno convocato un consiglio dell’Ucman per votare subito la privatizzazione. È un vero e proprio blitz. Presenzieremo in massa per vedere chi veramente intenda portare avanti questo progetto non condiviso. Oltre Mirandola, dovrebbe essere dismesso anche l’asilo nido di San Prospero. Anche questa struttura sarebbe pronta per passare ad una cooperativa o ad un privato”.