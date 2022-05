Promozione: il Cavezzo ritrova il secondo posto, bene la V. Camposanto. Quarantolese e Solierese ko

di Simone Guandalini – Ritrova il secondo posto, il Cavezzo, nella terzultima giornata del Girone C di Promozione. La formazione della Bassa modenese, infatti, grazie al successo per 2-1 sul campo dell’Atletico Spm, sale a 38 punti in classifica e scavalca il Ganaceto, sconfitto da una Pieve Nonantola che, nonostante la promozione già conquistata, non fa sconti e si impone col punteggio di 3-2: a bersaglio per i granata, avanti prima 2-0, poi 3-1, fino al 3-2 finale, Monaco e Cheli, con una doppietta. Al quarto posto, sale, invece, il Polinago, che si batte 1-0, in trasferta, sul campo di una Solierese ormai condannata almeno ai playout, con il rischio di essere raggiunta anche dal Persiceto 85 ultimo: la zona salvezza diretta, infatti, dista ora ben 7 punti, impossibili da recuperare nelle due giornate rimaste. A decidere il match in favore del Polinago, la rete di Nadiri nel finale del primo tempo. Nelle zone alte della classifica, pesante ko per la Quarantolese contro il Castelnuovo (2-1), che costa alla formazione mirandolese il sorpasso, oltre che del Polinago, anche della Virtus Camposanto, che passa 4-2 a Casumaro. Non basta alla Quarantolese il gol del vantaggio, firmato al 1′ da Gozzi. Ribaltano, infatti, il match in favore del Castelnuovo, le reti di Paduano e Carbone, quest’ultima su rigore. Per la Virtus Camposanto, invece, a segno Natali con una doppietta, Davorzie e Manfredini.

Promozione, Girone C, risultati giornata 24:

Atletico Spm Calcio – Cavezzo 1-2

Castelnuovo – Quarantolese 2-1 (Gozzi (Q), Paduano (C), rig. Carbone (C))

Casumaro – Virtus Camposanto 2-4 (Natali (V), Azzouzi (C), Aut. Pignatti (C), Davorzie (V), Natali (V), Manfredini (V))

Centese Calcio – Fiorano 0-2

Ganaceto – La Pieve Nonantola 2-3 (Monaco (L), rig. Cheli (L), Teggi (G), Cheli (L), aut. Generali (G))

Solierese – Polinago 0-1 (Nadiri)

Riposa: Persiceto 85

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 59

Cavezzo 38

Ganaceto 36

Polinago 34

Virtus Camposanto 33*

Quarantolese 33

Fiorano 28

Castelnuovo 27*

Casumaro 26

Atletico Spm Calcio 26

Solierese 20

Centese Calcio 18

Persiceto 85 17

*una partita in più

