Promozione: Solierese – Quarantolese, in palio salvezza e playoff. Cavezzo a Casumaro per il secondo posto

di Simone Guandalini – Ultima giornata del Girone C di Promozione in programma domani, domenica 15 maggio: tanti i verdetti attesi, dalla zona playoff alla squadra che retrocederà direttamente in Prima Categoria, passando per la zona playout. Partendo dalla parte alta della classifica, La Pieve Nonantola capolista e già promossa in Eccellenza sarà in qualche modo arbitro della lotta salvezza, in quanto farà visita alla Centese, terzultima in classifica e in piena bagarre per evitare la retrocessione diretta e conquistare i playout. Dietro ai granata primi in classifica, Ganaceto e Cavezzo, attualmente appaiate a quota 39 punti, si giocano il secondo posto: il Ganaceto ospiterà il Polinago quarto, mentre il Cavezzo farà visita ad un Casumaro che, con una vittoria, potrebbe conquistare la salvezza senza passare dagli spareggi. Rischia di perdere il proprio posto in zona playoff, invece, la Virtus Camposanto, che riposerà nell’ultima giornata di campionato e corre il concreto pericolo di essere scavalcata al quinto posto, l’ultimo valido per gli spareggi, dalla Quarantolese, impegnata, però, nella difficile trasferta di Soliera, dove incontrerà una Solierese alla disperata ricerca di punti per evitare l’ultimo posto in classifica, in cui attualmente si trova appaiata al Perisceto 85 (di scena a Castelnuovo), che vorrebbe dire retrocessione diretta in Prima Categoria.

Promozione, Girone C, calendario giornata 26 (domenica 15 maggio, ore 16.30):

Atletico Spm Calcio – Fiorano

Castelnuovo – Persiceto 85

Casumaro – Cavezzo

Centese Calcio – La Pieve Nonantola

Ganaceto – Polinago

Solierese – Quarantolese

Riposa: Virtus Camposanto

Promozione, Girone C, classifica:

La Pieve Nonantola 62

Ganaceto 39

Cavezzo 39

Polinago 34

Virtus Camposanto 34*

Quarantolese 33

Fiorano 31

Castelnuovo 27

Casumaro 26

Atletico Spm Calcio 26

Centese Calcio 21

Persiceto 85 20

Solierese 20

*una partita in più

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017