San Felice, via Bardella: cede improvvisamente l’asfalto e si apre un buco

SAN FELICE- Un buco si è improvvisamente aperto nell’asfalto via Bardella, a San Felice. Il manto stradale è stato inghiottito dentro una profonda buca proprio al centro della carreggiata, rendendo difficoltoso il passaggio dei veicoli. Il buco si sarebbe aperto a causa di un ammaloramento del sottofondo stradale

Dal 12 maggio è stato quindi istituito in via Bardella il senso unico alternato e il limite di velocità di 30 chilometri orari: dall’intersezione con via degli Estensi per il primo tratto di strada: circa 20 metri.

