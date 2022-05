Seconda Categoria: Sanmartinese e Rivara ai playoff, Junior Finale ko contro il Bondeno

di Simone Guandalini – Si sono conclusi nella giornata di ieri, domenica 15 maggio, i gironi E ed L di Seconda Categoria. Tanti i verdetti che riguardano le squadre della Bassa modenese: nel Girone E, dopo la vittoria del campionato e la conseguente promozione ottenuta la scorsa settimana dalla Solarese, Sanmartinese e Rivara si qualificano per i playoff: niente da fare, invece, per la Vis San Prospero, a lungo nelle prime posizioni della classifica nell’arco della stagione. Nel Girone L, invece, fuori dagli spareggi promozione anche lo Junior Finale.

Nel Girone E, dove il Daino Santa Croce conquista il secondo posto grazie alla vittoria nello scontro diretto contro la Villa d’Oro (4-3) la Sanmartinese si qualifica ai playoff come quarta classificata, nonostante la sconfitta interna nell’ultimo match contro la già promossa Solarese (0-2): il successo dei giallorossi è stato sancito dai gol di Russo (a segno nel primo tempo, al 20′) e Bastiglia (in gol nel finale, al 95′). Il Rivara, invece, stacca il pass per gli spareggi promozione grazie al 2-2 sul campo del Baracca Beach, che gli consente di sopravanzare di un punto il Novellara, vittorioso 4-1 contro il Cabassi Union Carpi. Rivara avanti sul finire del primo tempo, quando Paganelli smarca Vuksani, che non sbaglia e porta in vantaggio gli ospiti; il Baracca Beach pareggia al 52′ con Olivi. Lo stesso attaccante di casa trova poi il gol del momentaneo 2-1 per i padroni di casa al 75′, ma il Rivara non molla: prima, all’85’, Pradella si procura un rigore, che, però, sbaglia; poi, quando la partita sembra finita, Vacchi M., con una bella azione personale, segna la rete del definitivo 2-2. Dopo una stagione passata nelle prime posizioni della classifica, invece, non basta alla Vis San Prospero il 3-3 casalingo contro il Campogalliano per qualificarsi ai playoff: la formazione sanprosperese, sul doppio vantaggio con Federico e Gargano, si fa rimontare dalla doppietta di D’Angelo e dalla rete di Iacchetta, ma poi trova il pareggio con Zavatti e chiude al settimo posto in classifica. Chiude con un largo successo (6-2) contro il fanalino di coda 4 Ville, invece, una stagione finita in crescendo dopo le difficoltà iniziali, la Folgore Mirandola. A bersaglio per la Folgore nell’ultima gara stagionale Giudice, Napolitano, Samain, Ambrogi, D’Onghia e Golinelli.

Nel Girone G, che si concluderà, invece, la prossima settimana, quando verrà disputato l’ultimo turno, la già promossa in Prima Categoria Pol. Nonantola supera 2-1, in trasferta, lo Zocca, salendo a quota 64 punti in classifica. La gara si decide nel giro di due minuti, tra il 40′ e il 42′: prima, Moccia recupera palla e infila il vantaggio dopo aver saltato un uomo, poi Cassone raddoppia su assist di Montanari. Non basta allo Zocca, per rientrare in partita, su rigore, concesso per fallo di Monari e trasformato da Micagni.

Nel Girone L, infine, la sconfitta casalinga contro il Bondeno (0-1), unita alla contemporanea vittoria dell’Ostellatese seconda sul campo del Traghetto Molinella, esclude lo Junior Finale dai playoff: gara sin da subito in salita per i ragazzi di mister Varani, a causa del vantaggio del Bondeno, al 9′, con Zaninati, di testa su calcio d’angolo. Pareschi va vicino a segnare, ma lo Junior non riesce a trovare il gol del pari.

Seconda Categoria, Girone E, risultati giornata 26:

Baracca Beach – Rivara 2-2 (41’ Vuksani (R), 52’ + 75’ Olivi (B), 85’ Vacchi M. (R))

Baracca Beach: Lugli, Gasi, Bouchakour (cap), Rovatti (62’ Martinelli), Parenti (50’ Del Villano), Grande, (70’ Zaouine), Izzo (50’ Ghidoni), Lozano (38’ Riso), Brandoli, Nardozza, Olivi. A disp: Della Corte, Ghidoni, Del Villano, Martinelli, Vinci, Melyani, Zaouine, Tostoni, Riso. All: Cassano

Rivara: Pivanti, Quarta R. (82’ El Marjani), Goldoni, Luppi M., Braghiroli, Vacchi S. (Cap), Sala (87’ Luppi R), Paganelli (60 Pradella), Vuksani, Quarta A. (62’ Vancini), Fregni (46’ Vacchi M). A disp: Bergonzoni, Pieracci, Vancini, Tassinari, El Marjani, Pradella, Vacchi M., Luppi R., Malagoli M. All: Pignatti

Ammoniti: 71’ Bouchakour. Espulso: 85’ Bouchakour (B).

Folgore Mirandola – 4 Ville APS 6-2 (Giudice (F), Napolitano (F), Abate (4V), Ammirato (4V), Samain (F), Ambrogi (F), D’Onghia (F), Golinelli (F))

Novellara Sportiva – Cabassi Union Carpi 4-1

San Paolo – Carpine 1954 1-2

Sanmartinese – Polisportiva Solarese 0-2 (Russo, Bastiglia)

Villa d’Oro Calcio – Daino Santa Croce 3-4

Vis San Prospero – Campogalliano 3-3 (Federico (V), Gargano (V), D’Angelo (C), Iacchetta (C), D’Angelo (C); Zavatti (V))

Seconda Categoria, Girone E, classifica:

Polisportiva Solarese 52

Daino Santa Croce 45

Villa d’Oro Calcio 43

Sanmartinese 42

Rivara 42

Novellara Sportiva 41

Vis San Prospero 39

Campogalliano 35

Folgore Mirandola 35

Cabassi Union Carpi 32

Carpine 1954 29

San Paolo 25

Baracca Beach 25

4 Ville APS 17

Seconda Categoria, Girone G, risultati giornata 25:

Appennino 2000 – Bazzanese Calcio 1923 0-5

Calcara Samoggia – Monte San Pietro 0-5

Crespo Calcio – Ponte Ronca 1-3

Pioppe Calcio – Piumazzo 1970 3-0

S. Anna – Gaggio 0-1

United Montefredente – Maranese 0-1

Zocca – Pol. Nonantola 1-2 (Moccia (N), Cassone (N), rig. Micagni (Z))

Seconda Categoria, Girone G, classifica:

Pol. Nonantola 64

Gaggio 45

S. Anna 45

Pioppe Calcio 41

Ponte Ronca 37

Crespo Calcio 37

United Montefredente 35

Appennino 2000 34

Piumazzo 1970 32

Monte San Pietro 31

Maranese 31

Bazzanese Calcio 1923 28

Zocca 16

Calcara Samoggia 7

Seconda Categoria, Girone L, risultati giornata 26:

Barco – Nuova Codigorese 3-1

Dogatese – Laghese 2-2

Junior Finale – Bondeno Calcio 0-1 (9′ Zaninati)

Junior Finale: Balboni, Barbieri, Saccardo, Gatto, Dall’Osso, Baldissara, Braida, Tassinari, Roncarati (90′ Maconi), Tommassetti (80′ Avanzi), Pareschi (82′ Mgoune). A disp: Del Grosso, Castagnoli, Fogli, Avanzi, Maconi, Mgoune, Baraldi, Tafuri. All Varani

Bondeno: Cristofori, Sabbioni, Ferrari, Cestaro, Darraji, Zaninati, Callegari (40′ Piscopo), Verri, Veronesi, Succi, Mantovani. A disp: Bartoletti, Piscopo, Freddi, Astenghi, Deleo, Caruso, Bergamaschi, Righini, Celeghini. All Breviglieri

Ammoniti: Tomassetti. Espulsi: Darraji, Tassinari

Ricci Francesco – Santa Maria Codifiume 3-3

Sorgente – Filo 4-2

Traghetto Molinella – Ostellatese 1-5

Riposa: Amici di Stefano

Seconda Categoria, Girone L, classifica:

Bondeno Calcio 56

Ostellatese 53

Amici di Stefano 2017 47

Santa Maria Codifiume 41

Junior Finale 41

Nuova Codigorese 41

Ricci Francesco 35

Sorgente 26

Filo 26

Dogatese 25

Laghese 21

Traghetto Molinella 20

Barco 4

