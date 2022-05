Truffa sul reddito di cittadinanza, patteggia dieci mesi “furbetto” della Bassa

Aveva dichiarato meno di quanto effettivamente percepiva, omettendo di avere un lavoro part time che lo portava a superare la soglia Isee massima per avere diritto al reddito di cittadinanza. Per questo un uomo, residente in un comune della Bassa modenese, ha patteggiato una pena, sospesa, di dieci mesi e venti giorni di carcere. I fatti riguardano il periodo immediatamente successivo all’entrata in vigore del reddito di cittadinanza, nel gennaio del 2019: l’uomo, dopo aver percepito illegittimamente il contributo statale per circa un anno – si legge sulla “Gazzetta di Modena”, aveva, poi, rinunciato al reddito di cittadinanza autonomamente, ma, nonostante ciò, a seguito dei controlli dell’Agenzia delle Entrate, è partita la segnalazione che ha spinto la Procura ad interessarsi del suo caso. Da qui, il patteggiamento e la sentenza, arrivata ieri, di condanna a dieci mesi e venti giorni di carcere.

