Bomporto, sabato 25 giugno seduta d’insediamento del Consiglio comunale

BOMPORTO – Dopo l’annuncio della nuova Giunta da parte della neosindaca Tania Meschiari, domani, sabato 25 giugno, si terrà la seduta d’insediamento del Consiglio comunale di Bomporto. La seduta si terrà alle 9, in presenza, presso la Sala del Consiglio di via per Modena 7.

Questi i temi trattati:

1. esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità degli eletti;

2. giuramento della sindaca;

3. comunicazione al Consiglio comunale della nomina dei componenti della Giunta e del vicesindaco;

4. presentazione al Consiglio comunale delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;

5. elezione Commissione elettorale comunale;

6. nomina Commissione formazione albo giudici popolari;

7. determinazione indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;

8. nomina rappresentanti del Consiglio comunale di Bomporto nel Consiglio dell’Unione Comuni del Sorbara;

9. variazioni di bilancio 2022-2024 ai sensi art. 175 del D. lgs. 267/2000 – provvedimenti.

