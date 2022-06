Rapine a bar e tabaccherie di Concordia, San Possidonio e Mirandola, arrestata una coppia

MIRANDOLA, CONCORDIA, SAN POSSIDONIO – Nella mattinata di oggi, giovedì 23 giugno, su delega della Procura di Modena, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Carpi hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Modena su richiesta del Pubblico Ministero, nei confronti di due persone, un 28enne ed una 27enne, indagate per cinque rapine aggravate in concorso, tre consumate e due tentate, avvenute da gennaio ad aprile 2022 nei comuni di Concordia, San Possidonio e Mirandola. che hanno fruttato un profitto illecito di circa 1.400 euro.

Il provvedimento cautelare è stato emesso all’esito di un’articolata attività d’indagine, condotta dall’Arma di Carpi, a partire dal primo episodio del 23 gennaio 2022. In quella data, due persone travisate, una delle quali armata di pistola, si erano fatti consegnare l’incasso di 400 euro circa dai gestori di un bazar di Mirandola. A distanza di pochi giorni, il 29 gennaio 2022, a Concordia, due persone con il volto coperto, una delle quali armata di pistola, sono entrate in una cartoleria, impossessandosi di 450 euro. Il 6 febbraio 2022, poi, con le stesse modalità, è stato rapinato un bar di San Possidonio, dove gli autori erano riusciti a sottrarre 550 euro e successivamente una tabaccheria di Concordia, ma in questo caso la resistenza del cassiere aveva impedito ai rapinatori di impossessarsi del bottino. L’ultimo reato in ordine di tempo risale al 12 aprile 2022, presso un bar di Concordia, e anche in questo caso la consumazione del reato è stata interrotta dalla resistenza opposta dalla parte offesa.

In questo lasso di tempo, i Carabinieri sono riusciti a raccogliere gravi e precisi indizi di colpevolezza nei confronti delle due persone destinatarie del provvedimento, che hanno consentito alla Procura di Modena di richiedere al G.I.P. l’emissione dell’ordinanza di misura cautelare eseguita questa mattina.

