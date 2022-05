San Possidonio e Concordia, una coppia indagata per le rapine a bar e tabaccherie

SAN POSSIDONIO, CONCORDIA – Sarebbero gli autori di quattro rapine a mano armata ai danni di altrettanti bar e tabaccherie di Concordia e San Possidonio. Con questa accusa, formulata dai Carabinieri dopo mesi di indagini, una coppia (27enne e residente a Quistello, nel mantovano, lui; 26enne di Mirandola lei), sarebbe indagata, riporta “Il Resto del Carlino”, per quanto avvenuto nei mesi da gennaio ad aprile di quest’anno. In particolare, i quattro colpi hanno avuto come bersaglio la tabaccheria in via Martiri a Fossa di Concordia, lo scorso 29 gennaio; il bar tabaccheria di Renzo Trevisani, a Concordia (rapina fallita dopo che i due rapinatori sono stati messi in fuga dal titolare) e l’Happy Bar di San Possidonio, entrambi il 6 febbraio, nel giro di mezz’ora, e il bar 2000 a Concordia il 12 aprile. Secondo gli inquirenti le modalità con cui sono avvenute le quattro rapine a Concordia e San Possidonio sarebbero state le medesime: l’uomo entrava nelle attività prese di mira puntando con un’arma il titolare per farsi consegnare l’incasso, mentre la donna rimaneva all’esterno per fare “da palo”.

