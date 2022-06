Diocesi di Carpi: al via la stagione delle sagre estive

CARPI- Prende il via, venerdì 17 giugno, la ricca stagione delle sagre estive organizzate dalle parrocchie della Diocesi di Carpi. Manifestazioni che, negli ultimi due anni non sono venute meno nella maggior parte delle realtà locali, ma hanno dovuto tenere conto delle rigide limitazioni imposte dalla pandemia.

Terminato lo stato di emergenza, l’estate 2022 è tempo per una socialità pienamente ritrovata, seppur mantenendo alta l’attenzione sul fronte del contrasto alla diffusione del Covid-19.

Al centro di queste feste di comunità sarà, come di consueto, il programma religioso con diversi momenti di preghiera, dedicati in particolare alla Vergine Maria e ai Santi patroni.

Non mancheranno naturalmente gli stand gastronomici, gli eventi ricreativi e le iniziative di solidarietà che, realizzati con il contributo determinante delle aggregazioni di volontariato, si propongono di offrire occasioni di incontro per far crescere la condivisione e la fraternità.

Prime manifestazioni in calendario

Sagra del Corpus Domini

Parrocchia del Corpus Domini a Carpi

17-19 giugno e 24-26 giugno

Sagra di San Luigi

Parrocchie di Budrione e Migliarina

17-21 giugno (presso la chiesa di Budrione)

Sagra di Maria Madre della Chiesa

Parrocchia di San Giuseppe Artigiano a Carpi

25-26 giugno e 2-3 luglio

Sagra in onore di Maria Madre di Dio – Cibeninfesta

Parrocchia di Sant’Agata Cibeno a Carpi

24 giugno-3 luglio