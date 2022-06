Mirandolese contro Sanmartinese e Quarantolese: “Prima ci snobbano e poi ci attaccano: esterrefatti”

MIRANDOLA – Non si placa la polemica nel mondo dello sport a Mirandola innescata dall’arrivo di una nuova squadra nel panel del calcio mirandolese. Tutto è iniziato quando è stata presentata in Comune, con i rappresentanti dell’amministrazione, la nuova Mirandolese f.c. Clima di festa interrotto da un comunicato stampa delle altre squadre della città, quelle delle frazioni di Quarantoli e di San Martino Spino, che pur accogliendo la nuova arrivata, sottolineavano come il sindaco facesse figli e figliastri, e che tanto sostegno per l’ultima nata non era mai stato visto in tre anni per le altre due squadre.

E’ arrivata poi la replica del Comune, che ha negato di avere preferenze e si è detto disponibile al confronto. Un appello caduto nel vuoto in cui si leva adesso la voce della Mirandolese. Che si dice “esterrefatta” per l’accaduto. Scrivono dalla nuova squadra:

Il comunicato congiunto delle società sportive Quarantolese e Sanmartinese, con il quale si è scelto di alzare i toni nei confronti dell’amministrazione Comunale, ci ha lasciato esterrefatti per la maniera impropria con la quale siamo stati citati e anche, ci si consenta, per le tempistiche utilizzate. La Società Mirandolese si è sentita coinvolta nel peggiore dei modi, con una malcelata accusa di favoritismo da parte dell’attuale Amministrazione Comunale. Riteniamo che gli sterili argomenti, affidati ai social e alla stampa, siano nella sostanza del tutto strumentali, e in nessuna maniera – così come posti – possano creare il minimo miglioramento allo sport locale. Aggiungiamo, inoltre, che i dirigenti delle due società – che congiuntamente hanno scelto di firmare il documento – hanno volontariamente omesso di riferire di esser stati ripetutamente contattati dalla nostra dirigenza con la proposta di creare un progetto forte ed unitario, al fine di rilanciare il calcio mirandolese. Entrambe le “Frazioni” – come si sono esse stesse definite nella nota – ci hanno totalmente snobbato, declinando l’invito. Per noi, e concludiamo, il calcio è lo sport devono essere prima di ogni altra cosa inclusivi, aiutando a riconoscersi in un territorio e permettendo a tutti di esprimere i propri valori sociali e culturali. Con l’auspicio che ci possa essere la possibilità di rilanciare una proficua e duratura collaborazione – sia con la Quarantolese che con la Sanmartinese – restiamo fermamente convinti che lo sport ed il calcio debbano unire e non dividere, lasciando ad altri contesti le “Frazioni” o “Bandiere Politiche”.

