Soliera, la rotatoria di via Grandi riaperta alla circolazione

SOLIERA – Nel pomeriggio di oggi, giovedì 23 giugno, a Soliera, viene riaperta alla circolazione dei veicoli la rinnovata rotatoria di via Grandi, all’incrocio con via IV Novembre. La strada resterà percorribile in entrambi i sensi di marcia per l’intera durata della Fiera di Soliera, vale a dire fino al primo mattino di lunedì 27 giugno, quando la carreggiata verrà ridotta a una sola corsia, nel tratto di strada tra via Carducci e via Palazzina, per consentire il completamento dei lavori (la realizzazione degli spartitraffico, la pavimentazione all’interno della rotonda e l’asfaltatura dei marciapiedi dal lato della farmacia comunale).

Da mercoledì 6 luglio, in corrispondenza dell’avvio, a Soliera, della programmazione più intensa di Arti Vive Festival, la circolazione nella rotatoria di via Grandi tornerà a doppio senso di marcia. Infine, da lunedì 11 a lunedì 18 luglio verranno completati i lavori di asfaltatura del lato nord del marciapiede, interventi che non prevedono comunque ulteriori modifiche alla viabilità.

