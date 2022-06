Carpi e Soliera: problemi alla rete elettrica, cali di pressione e interruzioni nella distribuzione dell’acqua

CARPI, SOLIERA – A causa di problemi sulla rete elettrica, informa il Gruppo Aimag, possono essersi verificati, a partire dalla serata di ieri, lunedì 20 giugno, cali di pressione o anche mancanza dell’acqua nel territorio di Carpi. I tecnici – informa Aimag – stanno intervenendo per stabilizzare la situazione: per il momento, non risultano rotture delle condotte. Come segnalano alcuni cittadini, i cali di pressione e le interruzioni nella distribuzione dell’acqua sono continuati anche nella mattinata odierna e hanno riguardato, oltre che il territorio di Carpi, anche quello di Soliera.

