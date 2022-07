Alluvione Nonantola, slittano i risarcimenti: 1600 le pratiche ancora aperte

NONANTOLA- 1800 le domande presentate tra imprese e privati e solo 200 evase ad oggi: i risarcimenti per l’alluvione a Nonantola, secondo il gruppo consiliare Nonantola libera, sarebbero fermi al palo. La causa dei ritardi? Il turnover del personale interinale e la modalità di elaborazione pratiche che vede gestire il tutto tramite un sistema di precedenza di evasione per numero di protocollo.

Questa la nota di Nonantola libera:

“Dopo 7 mesi dall’inizio dell’elaborazione delle domande la sindaca e la sua Giunta si sono resi conto di quanto si fosse indietro (ricordiamo che a dicembre 2021 avevano indicato come data di evasione di tutte le domande giugno 2022). Causa dei ritardi il turnover del personale interinale e la modalità di elaborazione pratiche che vede gestire il tutto tramite un sistema di precedenza di evasione per numero di protocollo, anche in caso di attesa per richiesta di mancata documentazione, facendo si che i tempi lievitino ancora di più.

Oggi si sta optando per una riorganizzazione aumentando di 4 unità il numero di personale indicando come data di totale evasione dicembre del 2022, ma parallelamente non si riorganizza la modalità di elaborazione che inevitabilmente creerà continui ritardi.

Serve un approccio lineare nella gestione delle pratiche altrimenti questa sarà un’ulteriore data indicata imprudentemente dalla sindaca e dalla sua Giunta.

Riteniamo che i cittadini siano stanchi di questi continuo ritardi, che non fanno altro che esasperare la gente spingendola ad intervenire autonomamente, senza poter ricevere il giusto risarcimento per un danno causato dalla cattiva gestione della manutenzione degli argini. Il nostro compito continuerà essere quello di sollecitare e monitorare in modo che non si perda ulteriore tempo”.