Bando a sostegno delle nuove imprese: priorità ai giovani under 35

MODENA- Per dare impulso allo sviluppo del tessuto imprenditoriale e favorire in particolare la nascita di imprese giovanili, la Camera di Commercio di Modena ha varato un bando per assegnare contributi a fondo perduto.

L’intervento prevede incentivi a parziale compensazione delle spese sostenute per la creazione e lo sviluppo di nuove imprese, con una dotazione totale disponibile a bilancio pari a 50mila euro. Il bando si rivolge alle nuove imprese attive iscritte al Registro Imprese in data uguale o successiva al 1° gennaio 2022 e prevede la priorità per le imprese giovanili, con imprenditore individuale o compagine sociale composta in maggioranza da giovani con un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. L’ammontare del contributo camerale è pari al 50% delle spese effettivamente sostenute, fino ad un importo massimo di 3mila euro. Le spese ammissibili riguardano gli onorari notarili, i canoni di locazione per i primi tre mesi di vita dell’azienda, l’acquisto o leasing di beni strumentali o di software gestionale, la realizzazione del sito internet (fino ad un massimo del 30% delle spese totali), la registrazione di marchi e brevetti e le spese di consulenza specialistica legate all’avvio dell’attività. L’invio delle domande di contributo è previsto in modalità telematica nel periodo dal 4 al 18 ottobre 2022. A partire dal 27 settembre 2022 sarà possibile precompilare la domanda online. Ulteriori informazioni sul bando sono disponibili sul sito camerale www.mo.camcom.it o presso lo sportello Genesi della Camera di Commercio di Modena. E’ anche possibile scrivere una mail all’indirizzo genesi@mo.camcom.it o contattare il numero 059208816.

LEGGI ANCHE

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017