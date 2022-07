Bastiglia, il 19 luglio Adriano Pacifico si trovava in un ostello a Saint Gilles

BASTIGLIA – Dopo l’avvistamento, risalente allo scorso 15 luglio, in una stazione di servizio a Sainte-Anne-d’Evenos, vicino a Tolone, confermato dalle riprese di una telecamera, emergono nuovi aggiornamenti sulla scomparsa di Adriano Pacifico, cuoco 32enne di Bastiglia che ad inizio luglio ha intrapreso un viaggio in bicicletta lungo il Cammino di Santiago e di cui non si hanno più notizie dallo scorso 11 luglio, data dell’ultima videochiamata alla madre.

Il giovane, riporta infatti la stampa locale, avrebbe soggiornato martedì 19 luglio in un ostello a Saint Gilles, in Francia, lungo il Cammino di Santiago. A confermare la presenza di Adriano Pacifico nell’ostello, oltre alle testimonianze di chi lo ha visto, che ha riconosciuto la sua descrizione e quella della sua bicicletta, ci sarebbe anche una firma lasciata dal giovane nel registro “presenze” dell’ostello. In base alle testimonianze di chi si trovava sul posto, però, Adriano Pacifico si troverebbe in precarie condizioni economiche, avendo chiesto ai gestori dell’ostello di poter alloggiare all’esterno, perchè privo di denaro.

Sulle tracce del giovane c’è sempre la madre, Grazia Mansueto, che, in questi giorni, si è recata nuovamente in Francia alla ricerca del figlio e ora, dopo essersi recata all’ostello dove è stata segnalata la presenza di Adriano Pacifico, sta percorrendo le strade del Cammino di Santiago nella speranza di ritrovare il giovane.

