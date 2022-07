Bastiglia, Adriano Pacifico ripreso da una telecamera il 15 luglio: la madre torna in Francia

BASTIGLIA – Adriano Pacifico è stato ripreso lo scorso venerdì 15 luglio dalla telecamera di un’area di servizio di Sainte-Anne-d’Evenos, vicino a Tolone, in Francia. Dunque, emergono novità in merito alla scomparsa del 32enne di Bastiglia, partito per un viaggio in bicicletta in direzione Santiago de Compostela e di cui la madre, Grazia Mansueto, non aveva più notizie dalla videochiamata dello scorso 11 luglio. Se il fatto che Adriano sia stato ripreso dalla telecamera della stazione di servizio è sicuramente un indizio incoraggiante, restano però diversi dettagli poco chiari nella vicenda, a partire dal conto del giovane completamente svuotato da una serie di prelievi al Bancomat e da quanto raccontato alla stampa francese dalla cassiera dell’area di servizio: la donna avrebbe, infatti, aiutato Adriano Pacifico a pagare la bottiglia d’acqua che era intenzionato a comprare, in quanto i pochi spiccioli che aveva con sè non bastavano per l’acquisto. Sapute le novità a proposito del figlio, la madre, Grazia Mansueto, ha ora deciso di rimettersi in viaggio verso la Francia, dove si era già recata nei giorni scorsi per sporgere denuncia di scomparsa anche presso la Polizia francese, per proseguire la ricerca del figlio sulla strada del cammino di Santiago verso la Spagna.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017