Bastiglia, scomparsa di Adriano Pacifico denunciata anche alla Polizia francese

BASTIGLIA – Da oltre una settimana la famiglia di Adriano Pacifico, 32enne di Bastiglia, non ha più notizie di lui, dopo che l’uomo, padre di due figlie, aveva intrapreso un viaggio in bicicletta in direzione Santiago de Compostela. Le ultime notizie sul giovane, giunte alla madre Grazia Mansueto, sono pervenute tramite una telefonata arrivata da parte di Adriano Pacifico dalla Francia, lo scorso lunedì.

Da quel momento, più nessun contatto, anche se risultano prelievi dal suo conto corrente tramite Bancomat, tanto che il conto sarebbe stato svuotato. Così la madre, dopo aver denunciato la scomparsa di Adriano Pacifico ai Carabinieri di Bomporto, ha deciso di intraprendere un viaggio verso la Francia alla ricerca di novità sul figlio, partendo proprio dai luoghi dove sono stati effettuati i prelievi dal conto corrente di Adriano Pacifico. Dopo alcuni giorni in Francia, si legge sulla stampa locale, Grazia Mansueto, con l’aiuto della Farnesina, è riuscita finalmente a depositare anche in Francia la denuncia di scomparsa del figlio.

Ora, la speranza riguarda la possibilità che le videocamere poste all’esterno dei Bancomat dove sono stati effettuati i prelievi possano fornire informazioni utili su chi abbia effettuato i prelievi che hanno svuotato il conto di Adriano. Intanto, una segnalazione di avvistamento di un uomo che corrisponderebbe alla descrizione di Adriano Pacifico sarebbe giunta da Padova, molto lontano, però, dalla Francia, da dove Adriano Pacifico ha chiamato la madre per l’ultima volta lunedì scorso.

