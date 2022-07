Beccati in auto con 45 grammi di hashish: denunciati due giovani di 20 e 26 anni

MODENA- Nel pomeriggio di mercoledì 13 luglio, la Squadra volante della Questura di Modena ha deferito in stato di libertà due giovani- rispettivamente di 20 e 26 anni residenti in città- per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti, durante l’attività di controllo del territorio nel transitare in via delle Costellazioni a Modena, hanno notato un’autovettura sospetta con due persone a bordo e hanno deciso di procedere con un controllo. All’apertura delle portiere dell’auto gli operatori hanno avvertito un forte odore di hashish e ritenendo che gli occupanti potessero occultare dello stupefacente, gli agenti sono andati avanti con gli accertamenti, con l’ausilio di una volante in appoggio. I due giovani si sono mostrati fin da subito molto nervosi e agitati e, invitati a scendere dal veicolo, il 20enne- credendo di non essere visto- ha lasciato cadere a terra un involucro in cellophane risultato successivamente contenere circa 45 grammi di hashish. Dalla successiva perquisizione personale la polizia ha rinvenuto un bilancino di precisione e la somma di

80 euro in banconote di diverso taglio. I giovani sono stati entrambi denunciati e il conducente è stato sanzionato per guida con patente scaduta.

