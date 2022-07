Calcio, Junior Finale. Presentata la squadra del mister Manuel Gavioli

FINALE EMILIA- E’ ufficialmente iniziata la nuova stagione sportiva dello Junior Finale. E lo ha fatto con la presentazione della prima squadra- martedì 26 luglio- che si è iscritta al campionato di Seconda Categoria.

Un gruppo in parte nuovo, che ha cambiato soprattutto la guida. Sulla panchina dello Junior, infatti, siederà Manuel Gavioli a cui la società ha affidato la guida tecnica: “Non sento la pressione – ha detto il mister nel corso dell’evento presso lo stadio di Finale Emilia – ma sento la responsabilità di essere qui. Qui c’è una società importante, Finale ha sempre respirato calcio, non sono abituato a fare promesse ma sarà il campo a doverci dare i traguardi. Lì, sul terreno verde, non si scherza e i valori escono”. Appuntamento quindi al 22 agosto per la prima sgambata che sarà però anticipata da un programma di sedute di preparazione che il mister ha già affidato ai suoi ragazzi.

Alla presentazione non hanno voluto mancare il sindaco di Finale, Marco Poletti e il suo vice Michele Gulinelli. “Lo Junior Finale è una realtà importante del nostro territorio; sentire la dirigenza parlare di settore giovanile, traguardi, programmazione è per noi motivo di orgoglio a cui daremo sempre massimo supporto”.

Parole che la dirigenza ha molto apprezzato come certificato dal presidente, Michele Caleffi: “E’ importante per noi sentire forte la presenza dell’Amministrazione perchè abbiamo tanti argomenti aperti. Ma è soprattutto importante ritrovare entusiasmo con la nostra prima squadra. A voi, ragazzi, dico che siete un esempio per i nostri bambini che vi vedono come i loro idoli. Può sembrare banale ma non lo è: vi chiedo massimo impegno e sono certo che ci divertiremo”.

Allo stadio tanti volti sorridenti a partire da quello di Arduino Cavallini, primo presidente di Junior Finale, e ora nominato presidente onorario. Ma si sono riviste anche Simona con la figlia Chiara, che avrà un ruolo logistico importante nella nuova stagione; con loro i mitici Vagner Borghi e Bruno Salaro, presenze indispensabili nel “sistema prima squadra” in attesa di poter riabbracciare il nostro Graziano alle prese con qualche problema di salute.

E Juli e Adam che con i loro panini alla salsiccia hanno deliziato i presenti, sempre ben accolti da Denise.

“Volevo ringraziare tutti coloro che sono venuti e ci sono vicini – ha detto il presidente Caleffi, rivolgendosi anche ai genitori che non hanno voluto far mancare il loro sostegno – Per noi è importante sentirci un po’ una famiglia”.