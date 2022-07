Ciclovia del Sole. Partono gli interventi per il taglio dell’erba a San Felice

SAN FELICE- Prenderanno il via mercoledì 27 luglio- per concludersi martedì 2 agosto- i lavori di sfalcio dell’erba sul tratto di Ciclovia del Sole che attraversa il territorio comunale di San Felice sul Panaro.

Potranno quindi esserci dei disagi per la circolazione delle biciclette in seguito alla chiusura temporanea dei tratti in cui si svolgerà l’intervento.

Il primo tratto di Ciclovia su cui si lavorerà sarà quello da via Imperiale a via Suozzi, il secondo quello che va da via Suozzi a via 1° Maggio, il terzo da via 1° Maggio a via Lolia e il quarto da via Borgo a via Dogaro.