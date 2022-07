Mirandola, sfalcio dell’erba nel tratto comunale della Ciclovia del Sole

MIRANDOLA – L’Amministrazione comunale di Mirandola è intervenuta nei giorni scorsi provvedendo allo sfalcio dell’erba su ambo i lati della Ciclovia del Sole – lungo l’intero tratto di propria competenza – per una profondità di circa 80 centimetri, al fine di garantire il passaggio da parte dei ciclisti senza alcun intralcio dovuto alla vegetazione. “La Ciclovia del Sole – spiega l’Amministrazione comunale di Mirandola – è uno dei percorsi più frequentati dai ciclisti sia locali che non. E proprio per la sua fruibilità e le peculiarità di collegamento che riveste nell’attraversamento di due province quali quella di Modena e quella di Bologna, anche e soprattutto in ambito cicloturistico, la manutenzione della Ciclovia del Sole diventa fondamentale”.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017