Finale Emilia, appalto via Fruttarola: prosciolto l’ex tecnico comunale

FINALE EMILIA- Si è svolta mercoledì 13 luglio, al tribunale di Modena, l’udienza preliminare relativa al caso di via Fruttarola a Finale Emilia e all’investimento del Comune per finanziarne la manutenzione.

Quattro gli indagati finiti a processo: l’ex tecnico-dirigente del Comune di Finale Emilia- difeso dall’avvocato Giulio Garuti- due aziende e il direttore dei lavori.

Il reato contestato ai quattro indagati, turbata libertà nella scelta del contraente, era stato precedentemente riqualificato dalla Procura in abuso d’ufficio. Il 13 luglio l’ex tecnico del Comune è stato prosciolto da tutte le accuse. Gli altri tre indagati, invece, sono stati rinviati a giudizio.

Tutti sono stati prosciolti dall’accusa di abuso di ufficio: due risponderanno di subappalto illecito e uno del reato di falso ideologico. Secondo l’accusa ci sarebbe stato un accordo relativo all’appalto per i lavori di riasfaltatura di via Fruttarola: l’appalto era stato vinto da un’azienda, ma sarebbe stato “ceduto” in un secondo momento a una ditta diversa.

L’inchiesta, nel 2020, era stata condotta dai carabinieri di Finale Emilia e dalla Forestale e riguardava eventuali irregolarità nelle procedure di esecuzione dei lavori e nell’affidamento degli incarichi. I lavori erano poi stati sospesi.

La giunta si era detta da subito estranea alla vicenda. In un incontro con i residenti di via Fruttarola– lo scorso marzo- il sindaco di Finale Emilia Claudio Poletti aveva sottolineato come l’Amministrazione fosse intenzionata a intervenire sul tratto ancora sconnesso, trovando una soluzione definitiva.

