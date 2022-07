Grande successo per le Pastasciutte antifasciste nel modenese: 1.500 le presenze

Grande successo per le pastasciutte antifasciste che in questi ultimi giorni si sono svolte in tutta la provincia modenese. L’edizione appena conclusa ha visto 16 incontri con una partecipazione complessiva di oltre 1.500 persone.

“Numerose le realtà che hanno organizzato l’evento per la prima volta – sottolinea Vanni Bulgarelli presidente provinciale dell’ANPI – a conferma della vitalità dell’Associazione. La festa è stata occasione non solo di ritrovo conviviale, ma in diverse realtà ha proposto momenti di riflessione, di intrattenimento culturale e solidale”. Le pastasciutte antifasciste rappresentano un’iniziativa che ricorda il frugale pranzo offerto da papà Alcide Cervi, per festeggiare la caduta del governo fascista il 25 luglio del 1943, è stata ovunque promossa dalle sezioni ANPI: in molti casi con l’adesione e la collaborazione di altre associazioni partigiane e culturali, dell’ARCI e di organizzazioni sindacali. Diverse le Amministrazioni comunali che hanno concesso il patrocinio, a significare il legame tra cittadini e istituzioni nel nome della partecipazione democratica e della Costituzione antifascista. “Anche a nome della Segreteria provinciale – commenta Bulgarelli – esprimo un forte ringraziamento ai volontari dell’ANPI e a quanti hanno collaborato per il successo delle diverse manifestazioni”. Una rete di partecipazione attiva e di impegno, particolarmente importanti in questi tempi segnati da molteplici fronti di crisi e di emergenze. Si tratta di un segno importante delle risorse umane presenti, essenziali per la democrazia e per le sue istituzioni.

