Incendio Novi, tre appartamenti restano inagibili: allestito punto di accoglienza in palestra

NOVI DI MODENA – Attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, il Comune di Novi di Modena fornisce aggiornamenti in merito all’incendio sviluppatosi nella serata di lunedì 18 luglio in un condominio di via Fratelli Rosselli. In particolare, rende noto l’Amministrazione comunale di Novi di Modena, è stato attivato il COC – Centro Operativo Comunale e nella nottata tra lunedì e martedì, e per tutta la giornata di martedì 19 luglio, presso la palestra Monia Franciosi, è stato predisposto un punto di accoglienza per le famiglie residenti nel condominio in cui si è sviluppato l’incendio, con letti, cibo e bevande per trascorrere la notte.

Nella giornata di martedì 19 luglio, inoltre, si sono susseguite operazioni per recupero dei beni dei residenti negli appartamenti sotto la guida dei Vigili del Fuoco e diversi sopralluoghi tecnici al fine di poter permettere il rientro del maggior numero di persone, verificando la sussistenza delle necessarie condizioni di sicurezza.

Dopo tali verifiche – continua il Comune di Novi di Modena – è emerso che tre nuclei familiari non potranno fare rientro nella propria abitazione per i danni subiti dagli appartamenti. Rimane perciò allestito in palestra il punto di accoglienza in attesa di attivare percorsi di sostegno più strutturati all’interno delle strutture alberghiere convenzionate, in attesa del ripristino dell’agibilità degli appartamenti maggiormente coinvolti.

