Mirandola: dopo le proteste per le esclusioni dal nido, da settembre 47 posti in più

MIRANDOLA – Nel pomeriggio di mercoledì 6 luglio l’Amministrazione comunale di Mirandola – rappresentata dal sindaco Alberto Greco, dall’assessora Marina Marchi e dal consigliere On. Guglielmo Golinelli – ha incontrato, presso la sala consiliare, una delegazione di genitori dei bimbi rimasti fuori dalla graduatoria per accedere al servizio nidi 2022-23. Presente all’incontro, in rappresentanza della scuola materna Don Adani, anche Maurizio Cavicchioli.

Dopo mesi di proteste da parte dei genitori dei bimbi esclusi dal nido, ai presenti e agli utenti collegati in modalità remota è stato spiegato come, attraverso un contributo messo a disposizione dal Comune di Mirandola ai gestori di scuole dell’infanzia e Pge (Piccoli Gruppi Educativi) attraverso apposito bando pubblico, entro il prossimo mese di settembre saranno disponibili due nuove opportunità sul territorio: la scuola paritaria Don Riccardo Adani, che presenterà domanda di funzionalizzazione all’Unione per due sezioni di micronido per un totale di 26 posti, e “Belli e Monelli”, che non solo non chiude ma si amplia da Pge a micronido, passando così da 8 a 11 bambini ospitabili, grazie anche alla concessione di un’area giardino antistante da parte del Comune di Mirandola. In aggiunta: sarà possibile inserire 10 bambini anticipatari (si tratta di bambini che hanno compiuto 2 anni e 4 mesi entro aprile) presso la scuola dell’infanzia Don Riccardo Adani, andando così a liberare ulteriori posti per i bambini “grandi” negli asili nido comunali e portando a 47 i nuovi posti creati grazie alla sinergia con i privati.

