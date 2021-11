Mirandola, ok del Consiglio comunale ai contributi per le famiglie dei bimbi esclusi dal nido

MIRANDOLA – “Le famiglie con i bimbi esclusi dai nidi avranno un sostegno fino a 300 euro mensili per ciascun bambino. È quanto ha deliberato il Consiglio comunale unanimemente in occasione della seduta straordinaria di giovedì 11 novembre. Diamo seguito in modo concreto a quanto avevamo anticipato poco meno di un mese fa nell’incontro che abbiamo avuto con i genitori con i quali cui ci siamo impegnati in tal senso”.

Queste le parole dell’assessora all’Istruzione del Comune di Mirandola, Marina Marchi, a commento del risultato raggiunto. Trova intanto una prima soluzione il problema che per Mirandola si trascinava da parecchio tempo e in attesa di ampliare la ricettività dei nidi comunali, oltretutto già allo studio dell’Amministrazione. Dopo aver attenzionato il tema già prima dell’avvio dell’anno scolastico, dato che ad essere penalizzati erano 41 bimbi, non tanto per assenza dei requisiti quanto per mancanza di posti, l’assessora Marchi aveva posto la questione in sede di UCMAN, in quanto il servizio scuola per il comune di Mirandola resta per ora in capo all’Unione dei Comuni Modenesi dell’Aea Nord.

“Avevamo la necessità di dare una risposta in modo celere, determinato e concreto a famiglie, private di un servizio indispensabile – sottolinea l’Assessore Marchi – Mancando i posti a sufficienza nei nidi comunali e cogliendo la gravità di un disagio importante, l’Amministrazione comunale è riuscita ad individuare dei fondi che permetteranno di andare incontro a quelle spese che i genitori hanno sostenuto e sosterranno per forme di sostegno educativo alternative come strutturenprivate o baby sitter”.

Ammonterà fino a 300 Euro infatti, il contributo erogato dal Comune di Mirandola e sarà retroattivo, perché decorrerà dall’1 ottobre, fino al 31/12/2021 con una copertura di 3 mesi. La documentazione da parte delle famiglie interessate che ne faranno domanda rispetto alle spese sostenute potrà essere presentata entro il 31/01/2022, mentre i contributi saranno erogati tutti entro il 28/02/2022. Il bando, sarà pubblicato dall’inizio della prossima settimana.

“C’era l’imprescindibile necessità di essere al fianco dei genitori, lo abbiano fatto perché in quanto amministratori occorre farsi carico dei problemi ed individuare soluzioni idonee in termini di servizi ed in tempi certi. Il nostro obiettivo ora resta quello di ampliare l’offerta in spazi per piccoli gruppi educativi, anche nelle strutture esistenti e valutare e finalizzare la realizzazione di nuovi edifici per ottemperare alle domande evitando in questo modo che il problema si ripresenti. Tra le aree individuate e più propense a tale scopo, quella nei pressi del Municipoo in via Giolitti”, conclude l’assessora Marchi.

