Musica e solidarietà: a Gargallo di Carpi torna il White Party di “Ho Avuto Sete”

CARPI- Venerdì 15 luglio torna il White Party: la serata organizzata da Ho Avuto Sete Odv all’insegna della musica e della solidarietà. La festa, alla sua XI edizione, si terrà dalle ore 20.00 in via della Rosa Parte Est numero 4: a Gargallo di Carpi.

Come da tradizione, per partecipare al White party è previsto il dress code total white.

Suoneranno dal vivo la band “Radio italy-tributo italiano”, seguita quindi dal dj set di Iuri Barolo, che intratterranno la serata con i loro brani, sotto la conduzione di Fillo Voice Vocalist.

I proventi ricavati dall’evento saranno destinati a finanziare i progetti di Ho Avuto Sete: nello specifico l’ampliamento e la ristrutturazione del centro sanitario del quartiere Patrice-Lumumba e la sensibilizzazione igienico-sanitaria di Machava e di Matola in Mozambico.

Ho Avuto Sete OdV

Nata nel 2012, Ho Avuto Sete realizza progetti umanitari in Africa- principalmente pozzi d’acqua potabile- ed eventi culturali in Italia per sensibilizzare sulla problematica gestione delle risorse d’acqua nel mondo.

Ha di recente realizzato “La Grande Sete”, un reportage giornalistico in collaborazione con Piero Badaloni e andato in onda su Rai 3 a marzo, sul tema dell’acqua e Agenda 2030.