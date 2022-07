Reddito di cittadinanza: un altro “furbetto” finisce a processo

SAN FELICE- Aveva presentato domanda per ottenere il reddito di cittadinanza, dichiarando di aver risieduto in Italia per dieci anni: requisito indispensabile per l’accesso al sussidio. Ma secondo l’accusa l’uomo- di origini marocchine ma residente nella Bassa- avrebbe avuto, nel corso del decennio, diversi periodi di interruzione.

L’udienza è stata rinviata a giudizio a novembre: l’imputato dovrà dimostrare la sua effettiva presenza sul territorio nazionale e bisognerà chiarire se ci siano stati problemi con la domanda presentata. L’uomo rischia la revoca del contributo e, quindi, la restituzione di quanto percepito fino ad ora.

