Soliera. Dal 15 luglio i mercati settimanali torneranno in centro storico

SOLIERA- Appena concluse con successo la Fiera di Soliera e Arti Vive Festival – due delle tre manifestazioni più partecipate dell’anno, insieme al Profumo del Mosto Cotto (che si terrà il 16 ottobre) – a partire dal 15 luglio i mercati settimanali di Soliera torneranno in centro storico, dopo un breve cmbio di location.

In particolare i banchi del mercato contadino saranno presenti già venerdì 15, dalle 8 in poi, in piazza Lusvardi. Mentre nella giornata del 16 luglio il mercato bisettimanale del sabato e del martedì mattina tornerà a ravvivare l’intero centro solierese fino a comprendere piazza Sassi, via Nenni, via IV Novembre e via Garibaldi.