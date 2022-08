Ambulanza della Croce Rossa di Finale Emilia si scontra con un’auto a Cento

CENTO – Doppio incidente nella giornata di ieri, giovedì 25 agosto, sulle strade della Bassa modenese e del ferrarese. A Mirandola, infatti, un sinistro, che ha causato problemi e rallentamenti alla circolazione stradale, si è verificato nel pomeriggio in via Mazzone (qui maggiori informazioni), mentre a Cento, nel ferrarese, tra i mezzi coinvolti in un incidente c’è anche un’ambulanza della Croce Rossa di Finale Emilia che, riporta “Il Resto del Carlino”, è finita su un fianco dopo essersi scontrata con un’auto. Fortunatamente, al contrario di quanto avvenuto per l’incidente di Mirandola, in cui due donne e il figlio di una di loro sono stati portati in ospedale per accertamenti, nessuno è rimasto ferito nell’incidente che ha visto coinvolto il mezzo della Croce Rossa di Finale Emilia.

