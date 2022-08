Finale Emilia, allagamenti al polo industriale e caditoie ostruite dopo il maltempo

FINALE EMILIA – L’intensità delle piogge delle ultime ore ha provocato problemi anche a Finale Emilia sia per qualche allagamento sia a causa del mancato tiraggio delle caditoie stradali. La Protezione Civile – informa l’Amministrazione comunale finalese – è già all’opera al Polo Industriale per risolvere le problematiche conseguenti agli allagamenti e per monitorare la situazione dei canali pieni. Anche Sorgea è già attiva, unitamente alla Polizia Locale, per liberare le caditoie ostruite ed eliminare l’acqua dalle strade cittadine.

